***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.12.2019 14:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYYAPO00170
Fonun Süresi 529 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 28.06.2021
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 13.01.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805535
BIST
17:51113.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 41,49
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:515,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0276
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:516,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6541
En Düşük
6,5741
17:51289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,62
|115.584.094
|% 18,02
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,17
|133.623.241
|% 12,40
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,78
|195.673.121
|% -13,83
|
|QNBFB
|37,60
|84.947.364
|% -13,04
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,29
|65.305.592
|% -6,23
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|THYAO
|13,95
|503.713.665
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|TKFEN
|19,22
|322.984.305
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|IHLAS
|0,88
|121.830.469
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.536.133
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8237
|% 1,21
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,59
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,13
|
Seans Raporu
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-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de