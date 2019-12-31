***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmi DURMUŞ 26.05.2010 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim DerecelendirmeFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerzan PEYK 01.01.2016 2018-...Yapı Kredi Portföy/ Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü. 2016-2018/ Yapı Kredi Portföy/ Emeklilik SGMK Grup Müdürü. 2013-2016/ Yapı ve Kredi Bankası/ Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3, Türev AraçlarFazlı TAŞKENT 04.02.2010 01.09.2019-... Yapı Kredi Portföy/ Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü. 01.02.2018-31.08.2019/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü. 01.02.2015-01.02.2018/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü. 01.01.2013-31.01.2015/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 61 95 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postaİsmi DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.trDidem ÇANKAYA URAL MÜDÜR 0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806092BIST