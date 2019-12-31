GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.12.2019 12:05
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-...Yapı Kredi Portföy/ Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü. 2016-2018/ Yapı Kredi Portföy/ Emeklilik SGMK Grup Müdürü. 2013-2016/ Yapı ve Kredi Bankası/ Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3, Türev Araçlar
Fazlı TAŞKENT 04.02.2010 01.09.2019-... Yapı Kredi Portföy/ Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü. 01.02.2018-31.08.2019/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü. 01.02.2015-01.02.2018/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü. 01.01.2013-31.01.2015/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 61 95 yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Didem ÇANKAYA URAL MÜDÜR 0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806092


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:19114.641
Değişim :  -0,10% |  -113,16
Açılış :  115.072  
Önceki Kapanış :  114.754  
En Yüksek
115.312 En Düşük
114.597
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 12.533.470 % 19,89  
ADBGR 7,00 9.665.845 % 12,36  
INFO 8,90 2.323 % 10,83  
BALAT 1,24 57.309 % 9,73  
YYAPI 0,69 27.906.486 % 9,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7947 7,8338 % 0,31  
Frank 6,1196 6,1565 % 0,11  
Riyal 1,5816 1,5895 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.524 1.524 9,05  
Altın Gr. 292 292 1,91  
Cumhuriyet 1.930 1.959 14,00  
Tam 1.921 1.969 13,92  
Yarım 929 953 6,73  
Çeyrek 466 476 3,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,18  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,04  
B. Petrol 66,62 66,62 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru