***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.12.2019 12:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-...Yapı Kredi Portföy/ Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü. 2016-2018/ Yapı Kredi Portföy/ Emeklilik SGMK Grup Müdürü. 2013-2016/ Yapı ve Kredi Bankası/ Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3, Türev Araçlar
Fazlı TAŞKENT 04.02.2010 01.09.2019-... Yapı Kredi Portföy/ Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Bölüm Müdürü. 01.02.2018-31.08.2019/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü. 01.02.2015-01.02.2018/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Müdürü. 01.01.2013-31.01.2015/ Yapı Kredi Portföy Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 61 95 yf@yapikredi.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Didem ÇANKAYA URAL MÜDÜR 0212 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806092
BIST
12:19114.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -113,16
|Açılış
|: 115.072
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|Önceki Kapanış
|: 114.754
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115.312
En Düşük
114.597
12:195,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9470
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|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9513
En Düşük
5,9419
12:196,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 6,6570
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6757
En Düşük
6,6569
12:19291,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 291,52
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|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.533.470
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,00
|9.665.845
|% 12,36
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|27.906.486
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|KLGYO
|4,30
|67.893.383
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,43
|847.237.273
|% 0,84
|
|ASELS
|20,80
|472.138.596
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|HALKB
|5,97
|235.368.134
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|ISGYO
|1,72
|204.987.564
|% -1,15
|
|PETKM
|3,81
|376.155.694
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|148.667.714
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,21
|89.100.349
|% -0,82
|
|IHYAY
|1,05
|77.330.170
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7947
|7,8338
|% 0,31
|
|Frank
|6,1196
|6,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,05
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,91
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,03
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