***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.12.2019 12:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaya piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806097
BIST
12:18114.631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -122,80
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:185,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:186,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:18291,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,86
|Açılış
|: 291,60
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.853
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,04
|9.859.624
|% 13,00
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|UMPAS
|0,62
|11.308
|% 8,77
|
|KLGYO
|4,24
|69.656.185
|% -10,36
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,44
|859.604.470
|% 0,91
|
|ASELS
|20,80
|472.684.331
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|HALKB
|5,98
|235.575.446
|% 0,84
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|150.092.039
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|78.846.927
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.174.051
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7937
|7,8328
|% 0,30
|
|Frank
|6,1189
|6,1557
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,13
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,97
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,61
|66,61
|-0,04
|