***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2019 11:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"10.07.2019 tarihli KAP açıklamamızda, ihraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ek protokolde belirtilen ödemelerden sadece faiz ödemesinin yapılması neticesinde ana protokole ek olarak ek protokol imzalandığı, kalan anapara tutarı ve kupon ödemelerinin yasal faizleriyle birlikte 31.10.2019 ve 28.02.2020 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.
31.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin kısmi olarak yapılacak olması neticesinde İhraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ana ve ek protokollerde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 28.10.2019 tarihinde ek protokol imzalanmış olup protokol tarihine kadar olan faizler ile birlikte 463.057,17 TL ana para ve kupon ödemesi tahsilatı sağlanmış, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizler, 28.02.2020 ve 30.04.2020 tarihlerinde iki taksit halinde ödenecek şekilde ek protokole bağlanmıştır."
* YTP ile YOD fonları, 09.11.2018 tarihinde YOD fonu bünyesinde birleşmiş olup, YTP fonu altında takip edilen bakiyeler birleşme tarihinde YOD fonuna aktarılmış ve ilgili fon tablosunda takip edilmektedir. Fon bazında KAP bildirimlerinde, toplam tutarlar YOD fonu altında bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796061
BIST
11:3698.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 48,20
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:365,7335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0208
|Açılış
|: 5,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:366,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:36279,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,12
|Açılış
|: 279,04
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,86
|22.170.773
|% 14,45
|
|ACSEL
|4,90
|10.345.031
|% 10,61
|
|MSGYO
|1,60
|20.619.127
|% 8,84
|
|TACTR
|3,91
|2.662.930
|% 8,01
|
|IZTAR
|5,96
|5.432.626
|% 7,78
|
|METRO
|2,64
|17.908.974
|% -8,97
|
|YGYO
|0,44
|3.706.476
|% -8,33
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|BOYP
|15,03
|892.293
|% -5,94
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|FENER
|16,50
|139.427.013
|% 3,77
|
|THYAO
|11,67
|138.300.399
|% 0,26
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|GARAN
|9,24
|77.008.940
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|38.543.590
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|73.050.993
|% -1,19
|
|MEPET
|1,89
|36.611.659
|% 3,28
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4034
|7,4405
|% 0,41
|
|Frank
|5,7871
|5,8220
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5226
|1,5302
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,63
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
|