***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar"10.07.2019 tarihli KAP açıklamamızda, ihraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ek protokolde belirtilen ödemelerden sadece faiz ödemesinin yapılması neticesinde ana protokole ek olarak ek protokol imzalandığı, kalan anapara tutarı ve kupon ödemelerinin yasal faizleriyle birlikte 31.10.2019 ve 28.02.2020 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.31.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin kısmi olarak yapılacak olması neticesinde İhraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ana ve ek protokollerde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 28.10.2019 tarihinde ek protokol imzalanmış olup protokol tarihine kadar olan faizler ile birlikte 463.057,17 TL ana para ve kupon ödemesi tahsilatı sağlanmış, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizler, 28.02.2020 ve 30.04.2020 tarihlerinde iki taksit halinde ödenecek şekilde ek protokole bağlanmıştır."* YTP ile YOD fonları, 09.11.2018 tarihinde YOD fonu bünyesinde birleşmiş olup, YTP fonu altında takip edilen bakiyeler birleşme tarihinde YOD fonuna aktarılmış ve ilgili fon tablosunda takip edilmektedir. Fon bazında KAP bildirimlerinde, toplam tutarlar YOD fonu altında bildirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796061BIST