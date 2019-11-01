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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.11.2019 11:17
GÜNCEL HABERLER

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünya Göz Hastanesi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu borçlanma aracına ait edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde, 07.12.2017  tarihinde yeniden yapılandırma protokolü imzalanmış,  edimlerin kısmen yerine getirilmesi neticesinde 08.12.2018 ve 08.07.2019 tarihlerinde ana protokole ek protokoller imzalanmak suretiyle borcun yeniden yapılandırıldığı daha önce açıklanmıştı.
İhraççı şirket ile, son imzalanan ek protokoldeki yükümlülüklerin kısmen yerine getirileceğinin belirtilmiş olması nedeni ile, ana protokol ve ana protokole ek imzalanan ek protokolde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 28.10.2019 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden, protokol tarihine kadar olan faizler ve ek protokole istinaden vadesinde ödenmesi gereken ana para ve kupon ödemelerinin 181.760,84 TL'lik kısmı ödenmiş, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizlerin, 28.02.2020  ve 30.04.2020 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Fonda bulunan bakiyeler için % 100 oranında karşılık ayrılmaya devam edilecek olup, ek protokolde belirtilen tarihlerde ödeme yapıldıkça, ayrılan karşılıklar bu paralelde azaltılacaktır.
    
Kamuoyunun ve fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796065


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