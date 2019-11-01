***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2019 17:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 01/10/2019 - 31/10/2019 arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796170
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 277,29
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3653
|7,4022
|% -0,11
|
|Frank
|5,7665
|5,8012
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5178
|1,5254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,26
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,72
|60,72
|1,10
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 561, 259 adet işlem
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17:57OYAYO
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 002 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 01 kaybederek (% -0.09 ) 121, 257
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17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
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17:55TACTR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 354 adet işlem