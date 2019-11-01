***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon, fona para girişi olması kaynaklı yapılan valörlü alış nedeniyle, fonun riske maruz değeri 31.10.2019 tarihinde %26.71 ile bir gün süresince aşımda bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796183BIST