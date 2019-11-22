***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Emirgan Serbest (Döviz) Fonu için uygulanacak yönetim ücreti oranı aşağıdaki gibidir:Fon toplam değerinin günlük %0.00274'inden (yüz binde iki nokta yetmişdört) [yıllık yaklaşık %1] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800150BIST