***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Portföy Emirgan Serbest (Döviz) Fon 20/11/2019-29/11/2019 tarihleri arasında"Fona para girişi olması kaynaklı yapılan valörlü alış nedeniyle fonun riske maruz değeri 25.11.2019 tarihinde %30.44 ile bir gün süresince aşımda bulunmuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801338BIST