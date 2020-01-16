***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Bebek Serbest (Döviz) Fonu için uygulanacak yönetim ücreti oranı aşağıdaki gibidir:Fon toplam değerinin günlük %0,00274'ünden (yüzbinde iki nokta yetmiş dört) [yıllık yaklaşık %1,00 (bir)]'inden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813131BIST