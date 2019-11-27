***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.11.2019 17:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.14826 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 28/11/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800674
BIST
18:00105.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -119,86
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:005,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7825
En Düşük
5,7499
18:006,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:00270,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,34
|Açılış
|: 270,53
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,54
|23.066.154
|% 19,11
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,22
|166.555.240
|% 13,25
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.880.704
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.151.531
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.726.393
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|337.293.400
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.553.299
|% 0,00
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,47
|177.243.479
|% -0,68
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|KARSN
|1,41
|100.539.783
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4191
|7,4563
|% 0,41
|
|Frank
|5,7618
|5,7965
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5365
|1,5443
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,02
|