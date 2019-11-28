***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.11.2019 13:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800770
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 269,82
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.823.178
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.294.869
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.547.918
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.734
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.352.802
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.703.000
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|683.216
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|430.053.134
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|229.586.608
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|100.957.964
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|178.784.569
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4199
|7,4571
|% -0,20
|
|Frank
|5,7490
|5,7836
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58BURVA
Yüzde 4.64 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 986 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 537, 907 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 107, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 6, 739.00 milyon TL de
-
17:56SEKUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 662 adet işlem
-
17:55DESA
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 240 adet işlem