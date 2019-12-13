***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15292 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 02/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803360BIST