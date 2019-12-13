***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.12.2019 12:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15292 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 02/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803363
BIST
16:49110.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 799,19
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:495,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0203
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8095
En Düşük
5,7699
16:496,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4911
En Düşük
6,4332
16:49274,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,75
|Açılış
|: 274,36
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|ATAGY
|4,61
|8.911.090
|% 14,96
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|GARAN
|10,98
|649.174.905
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|ASELS
|19,64
|515.676.534
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,00
|326.117.164
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|ISFIN
|3,23
|308.753.086
|% 3,53
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,10
|
|Altın Gr.
|274
|275
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,17
|
|Yarım
|875
|898
|-3,46
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|0,71
|