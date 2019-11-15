***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarKredi faizi kurucu Yapı Kredi Porföy Yönetimi tarafından karşılanacaktır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 12.070.000 TL % 11 15/11/2019 18/11/2019 Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Porföy Yönetimi tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799254BIST