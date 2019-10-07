***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2019 11:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790719
BIST
13:18104.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.291,39
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:185,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0418
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:186,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:18277,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,46
|Açılış
|: 277,18
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10