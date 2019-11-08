***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2019 11:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2019 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797467
BIST
16:31103.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -81,50
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:315,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:316,3542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:31270,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,08
|Açılış
|: 270,29
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,32
|245.856.861
|% 16,49
|
|IHGZT
|2,99
|8.489.647
|% 15,00
|
|MRGYO
|0,90
|16.765.997
|% 12,50
|
|BURVA
|5,34
|5.093.326
|% 10,79
|
|RYGYO
|1,97
|4.998.770
|% 10,67
|
|KLNMA
|54,55
|77.887.352
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.370.760
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,74
|12.918.928
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,46
|3.086.760
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.482.426
|% -7,14
|
|THYAO
|12,80
|1.544.502.813
|% 1,11
|
|ASELS
|18,96
|468.184.232
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|439.247.252
|% 7,62
|
|HALKB
|5,73
|404.033.709
|% 3,99
|
|PETKM
|3,71
|403.606.112
|% 1,09
|
|THYAO
|12,80
|1.544.502.813
|% 1,11
|
|PETKM
|3,71
|403.606.112
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|439.247.252
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,29
|186.886.098
|% -1,72
|
|SMART
|3,32
|245.856.861
|% 16,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3563
|7,3932
|% 0,18
|
|Frank
|5,7601
|5,7948
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,92
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-27,92
|
|Yarım
|862
|884
|-13,50
|
|Çeyrek
|432
|442
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,78
|