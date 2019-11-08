***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2019 11:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2019 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797471
BIST
16:30103.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -98,10
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:305,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:306,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:30270,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,25
|Açılış
|: 270,17
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,32
|245.856.861
|% 16,49
|
|IHGZT
|2,99
|8.489.647
|% 15,00
|
|MRGYO
|0,90
|16.765.997
|% 12,50
|
|BURVA
|5,34
|5.093.326
|% 10,79
|
|RYGYO
|1,97
|4.998.770
|% 10,67
|
|KLNMA
|54,55
|77.887.352
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.370.760
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,74
|12.918.928
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,46
|3.086.760
|% -7,77
|
|TIRE
|1,82
|36.482.426
|% -7,14
|
|THYAO
|12,80
|1.544.502.813
|% 1,11
|
|ASELS
|18,96
|468.184.232
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|439.247.252
|% 7,62
|
|HALKB
|5,73
|404.033.709
|% 3,99
|
|PETKM
|3,71
|403.606.112
|% 1,09
|
|THYAO
|12,80
|1.544.502.813
|% 1,11
|
|PETKM
|3,71
|403.606.112
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,80
|439.247.252
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,29
|186.886.098
|% -1,72
|
|SMART
|3,32
|245.856.861
|% 16,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3558
|7,3927
|% 0,18
|
|Frank
|5,7594
|5,7941
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.829
|-26,82
|
|Yarım
|863
|885
|-12,97
|
|Çeyrek
|433
|442
|-6,49
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 41 kaybederek (% -0.05 ) 128, 055
-
16:46XU100
Endeks 103, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 7, 616.00 milyon TL de
-
16:46VERUS
Yüzde -13.39 oranında düşüşle 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 935 adet işlem
-
16:43BRSAN
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 204 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 103, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 7, 555.00 milyon TL de