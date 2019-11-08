***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2019 11:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2019 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797477
BIST
16:31103.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -100,81
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:315,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:316,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:31270,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,19
|Açılış
|: 270,17
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|IHGZT
|3,00
|8.109.714
|% 15,38
|
|MRGYO
|0,90
|16.739.407
|% 12,50
|
|RYGYO
|2,00
|4.876.088
|% 12,36
|
|BURVA
|5,31
|5.058.189
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.809.400
|% -14,96
|
|VERUS
|15,41
|34.294.136
|% -13,33
|
|BRSAN
|8,74
|12.844.192
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.084.014
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|467.933.894
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|HALKB
|5,74
|403.280.359
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,30
|186.815.360
|% -1,29
|
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7594
|5,7941
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5310
|1,5387
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-26,44
|
|Yarım
|863
|885
|-12,78
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|