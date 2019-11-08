***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2019 11:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2019 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797480
BIST
16:27103.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,88
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:275,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0114
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:276,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:27270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,30
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|IHGZT
|2,99
|8.079.711
|% 15,00
|
|RYGYO
|2,00
|4.848.280
|% 12,36
|
|MRGYO
|0,89
|16.718.472
|% 11,25
|
|BURVA
|5,33
|5.057.333
|% 10,58
|
|KLNMA
|54,55
|77.804.109
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|34.284.024
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,72
|12.753.871
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,47
|3.083.076
|% -7,60
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|ASELS
|18,97
|467.093.815
|% 0,16
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|HALKB
|5,74
|403.109.872
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|THYAO
|12,83
|1.531.099.835
|% 1,34
|
|PETKM
|3,71
|399.493.576
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,79
|429.213.038
|% 7,40
|
|KRDMD
|2,29
|186.802.805
|% -1,72
|
|SMART
|3,35
|242.274.218
|% 17,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.785
|1.829
|-26,82
|
|Yarım
|863
|885
|-12,97
|
|Çeyrek
|433
|442
|-6,49
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|