***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 11:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2019 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810171
BIST
13:26116.797
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 3.921,11
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:265,8751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0397
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:266,5312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0438
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:26292,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -4,74
|Açılış
|: 292,27
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,45
|9.718.970
|% 17,51
|
|RYSAS
|4,77
|35.717.397
|% 11,71
|
|FMIZP
|54,45
|5.629.525
|% 11,12
|
|VKING
|3,16
|2.764.478
|% 10,10
|
|PINSU
|2,31
|9.141.169
|% 10,00
|
|BURVA
|12,00
|1.328.664
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,12
|1.419.587.411
|% 4,59
|
|GARAN
|11,87
|425.160.623
|% 6,94
|
|HALKB
|6,30
|376.910.473
|% 3,45
|
|ASELS
|22,80
|369.707.377
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,43
|356.604.340
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,43
|356.604.340
|% 2,88
|
|ISGYO
|1,87
|347.451.851
|% 6,86
|
|ODAS
|2,30
|304.364.873
|% 6,98
|
|ALBRK
|1,63
|185.867.128
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,71
|296.678.560
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6340
|7,6723
|% -1,21
|
|Frank
|6,0074
|6,0436
|% -0,80
|
|Riyal
|1,5620
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-12,11
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,19
|
|Yarım
|933
|957
|-32,02
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,01
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|-0,06
|