***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.12.2019 17:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Aralık 2019 tarihinde YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON'un (YOF) borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin karşı tarafı olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi A+ (tur) uzun vadeli ulusal kredi notu ile derecelendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803705
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0355
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9247
En Düşük
5,8830
18:056,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 280,82
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|FORMT
|3,10
|100.182
|% 6,90
|
|RALYH
|7,31
|103.490
|% 6,72
|
|QNBFB
|27,00
|41.056.298
|% 3,77
|
|SMART
|7,39
|2.558.990
|% -3,65
|
|HUBVC
|13,00
|16.254.961
|% -3,56
|
|NATEN
|12,20
|9.990.746
|% -3,48
|
|SUMAS
|10,03
|10.641
|% -3,37
|
|IDEAS
|3,33
|105.816
|% -2,35
|
|YKSLN
|6,05
|20.995.254
|% -1,94
|
|HUBVC
|13,00
|16.254.961
|% -3,56
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|PAPIL
|7,46
|10.661.415
|% -2,23
|
|NATEN
|12,20
|9.990.746
|% -3,48
|
|AKENR
|1,02
|23.083.273
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,14
|175.602.816
|% -0,97
|
|ALARK
|5,47
|119.532.863
|% -0,73
|
|ASELS
|19,22
|308.179.484
|% -0,92
|
|ATLAS
|1,59
|20.913.410
|% 10,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7207
|7,7594
|% 0,23
|
|Frank
|6,0134
|6,0496
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-0,44
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|0,09
|