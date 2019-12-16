***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Aralık 2019 tarihinde YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'nun (YBE) borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin karşı tarafı olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi A+ (tur) uzun vadeli ulusal kredi notu ile derecelendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803706BIST