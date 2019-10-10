***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.10.2019 14:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792104
BIST
15:2398.234
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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100.260
En Düşük
98.184
15:235,8907
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,8820
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|Önceki Kapanış
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5,8990
En Düşük
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15:236,5026
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5178
En Düşük
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15:23285,44
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63