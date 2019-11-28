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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

28.11.2019 16:45
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800815


BIST



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En Yüksek
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106.016
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 33,00 240.342 % 17,44  
UTPYA 4,75 58.990.874 % 16,14  
SMART 5,45 187.261.262 % 15,96  
ALCAR 48,92 22.289.865 % 15,11  
QNBFB 28,10 40.268.312 % 14,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4195 7,4567 % -0,20  
Frank 5,7491 5,7838 % -0,16  
Riyal 1,5334 1,5410 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,24  
Altın Gr. 270 270 -0,25  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 -0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,01  
B. Petrol 62,92 62,92 -0,09  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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