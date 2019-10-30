***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.141.894 -6.141.894 -6.141.894Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238Transferler40.237.888 -40.237.888Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.914.454 90.026.611 87.112.157 87.112.157Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.395.463 12.055.668 311.084.122 90.026.611 474.692.395 474.692.395Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223Transferler55.868.719 -55.868.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.718.638 17.019.929 14.301.291 14.301.291Dönem Sonu Bakiyeler28.977.661 38.943.796 -9.311.381 12.055.668 366.952.841 17.019.929 454.638.514 454.638.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.934.943 22.528.729Dönem Karı (Zararı)17.019.929 90.026.611Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.019.929 90.026.611Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.074.701 35.013.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.875.565 22.889.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-698.475 -593.514Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-27.446 108.615Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.660.163 -3.745.095Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 645.990 2.522.824Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler343.144 520.142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.935.622 865.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.614.899 459.217Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler320.723 406.137Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.102.454 11.396.827Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32.102.454 11.396.827Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.275.801 -21.413.321Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -5.275.801 -21.413.321Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.305.137 27.991.991Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler830.199 -6.123.197Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 830.199 -6.123.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-203.024.126 -112.876.593Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.336.716 -101.706.250İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.352.193 -7.149.861İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.688.909 -94.556.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.725.136 -9.043.546Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.389.263 61.808.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-440.188 -500.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-34.949.075 62.308.671Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.023.283 -63.935.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-102.091.735 -65.184.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.068.452 1.249.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-123.929.496 12.163.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -5.118.341 -3.746.053Vergi İadeleri (Ödemeleri)46.112.894 14.111.579YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.256.507 -21.307.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.655.192 11.873.494Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 7.655.192 11.873.494Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.911.699 -33.181.057Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -24.911.699 -33.181.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.149.168 74.523.173Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri180.094.500 107.920.000Kredilerden Nakit Girişleri9 180.094.500 107.920.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.740.379 -22.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -12.740.379 -22.000.000Ödenen Faiz16 -32.102.454 -11.396.827Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-102.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.957.718 75.744.339Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-343.144 -520.142NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.614.574 75.224.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.305.838 7.572.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 55.920.412 82.796.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 55.920.412 21.305.838Ticari Alacaklar5 276.389.663 205.025.501İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 29.684.301 32.009.048İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 246.705.362 173.016.453Diğer Alacaklar48.820.302 14.065.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 48.820.302 14.065.705Stoklar6 120.080.313 122.145.286Peşin Ödenmiş Giderler9.025.466 9.296.084İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.025.466 9.296.084Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.374.803 11.306.646Diğer Dönen Varlıklar26.831.039 33.438.874İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 26.831.039 33.438.874ARA TOPLAM539.441.998 416.583.934Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 17.455.648 89.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR556.897.646 416.673.489DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar103.107 103.107Diğer Finansal Yatırımlar103.107 103.107Maddi Duran Varlıklar7 263.610.580 286.667.358Arazi ve Arsalar7 1.289.413 1.289.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7 327.952 391.076Binalar7 50.200.496 52.060.922Tesis, Makine ve Cihazlar7 171.680.148 187.062.136Mobilya ve Demirbaşlar7 2.685.876 3.281.073Özel Maliyetler7 2.295.344 2.622.224Yapılmakta Olan Yatırımlar7 35.131.351 39.960.514Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.478.358Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.344.268 9.584.567Diğer Haklar6.344.268 9.584.567Peşin Ödenmiş Giderler27.106.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.106.462Ertelenmiş Vergi Varlığı17 28.067.319 22.796.023Diğer Duran Varlıklar44.113.034 45.081.731İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 44.113.034 45.081.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR370.823.128 364.232.786TOPLAM VARLIKLAR927.720.774 780.906.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar180.094.500 12.740.379İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 180.094.500 12.740.379Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 180.094.500 12.740.379Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları290.315İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları290.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 290.315Ticari Borçlar5 235.733.858 271.123.121İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 283.602 723.790İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 235.450.256 270.399.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.126.229 7.670.861Diğer Borçlar2.451 1.466İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.451 1.466Türev Araçlar20 4.325.551 9.601.352Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar20 4.325.551 9.601.352Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.179.364 587.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.179.364 587.126Kısa Vadeli Karşılıklar16.460.537 16.716.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 6.811.134 7.387.452Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 9.649.403 9.328.680Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.657.560 3.637.699İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.657.560 3.637.699ARA TOPLAM450.870.365 322.078.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER450.870.365 322.078.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.249.806İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.249.806Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.249.806Uzun Vadeli Karşılıklar20.962.089 18.490.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 20.962.089 18.490.916TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.211.895 18.490.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER473.082.260 340.569.052ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar454.638.514 440.337.223Ödenmiş Sermaye28.977.661 28.977.661Sermaye Düzeltme Farkları38.943.796 38.943.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.311.381 -6.592.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.055.668 12.055.668Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları366.952.841 311.084.122Net Dönem Karı veya Zararı17.019.929 55.868.719TOPLAM ÖZKAYNAKLAR454.638.514 440.337.223TOPLAM KAYNAKLAR927.720.774 780.906.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 770.777.066 665.807.610 239.112.628 217.494.463Satışların Maliyeti12 -570.937.263 -465.961.566 -184.544.944 -163.970.631TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)199.839.803 199.846.044 54.567.684 53.523.832BRÜT KAR (ZARAR)199.839.803 199.846.044 54.567.684 53.523.832Genel Yönetim Giderleri13 -38.220.836 -40.692.359 -11.517.182 -12.752.517Pazarlama Giderleri13 -92.142.607 -84.805.343 -28.570.884 -25.877.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 18.749.071 42.029.125 6.351.342 23.022.328Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -22.614.036 -29.685.456 -275.665 -19.345.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.611.395 86.692.011 20.555.295 18.570.752Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 6.123.197 172.002Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -1.476.189 -2.522.824 -93.575 -2.522.824TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri27.446 -108.615 74.546 120.062FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.162.652 90.183.769 20.536.266 16.339.992Finansman Gelirleri16 2.211.819 43.313.126 1.473.026 39.116.073Finansman Giderleri16 -43.049.405 -15.478.293 -17.650.115 -6.548.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.325.066 118.018.602 4.359.177 48.908.014Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.305.137 -27.991.991 -1.542.565 -8.845.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.896.774 -32.643.189 1.848.536 -9.055.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 4.591.637 4.651.198 -3.391.101 209.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.019.929 90.026.611 2.816.612 40.062.148DÖNEM KARI (ZARARI)17.019.929 90.026.611 2.816.612 40.062.148Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.019.929 90.026.611 2.816.612 40.062.148Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,59000000 3,11000000 0,10000000 1,38000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.718.638 -2.914.454 -906.213 -2.693.915Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.398.297 -3.643.067 -1.132.766 -3.371.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler679.659 728.613 226.553 677.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 679.659 728.613 226.553 677.759Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.718.638 -2.914.454 -906.213 -2.693.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.301.291 87.112.157 1.910.399 37.368.233Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.301.291 87.112.157 1.910.399 37.368.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795527BIST