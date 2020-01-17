***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 16:07
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gebze'de bulunan Fabrika işyerimize ilişkin Toplu İş Sözleşmesi'nin, 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle başlatılan yetki prosedürü sonucunda, Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinin Bakanlıkça Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası'na ("TEKGIDA-İŞ") verilmesi üzerine, Taraflar, 16.01.2020 tarihinde Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Merkezinde bir araya gelmiş bulunmaktadırlar. Tek Gıda İş -Sendikası ,Toplu İş Sözleşmesi teklifini İşveren tarafa ver-dikten sonra TEKGIDA-İŞ Sendikası teklifinin görüşülmesi ve İşveren tarafının karşı teklif verilebilmesi amacıyla, müteakip toplantının 07.02.2020 günü saat 11:00'da yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813386
BIST
17:28121.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 169,25
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:285,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0339
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:286,5404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:28294,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,17
|Açılış
|: 294,78
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|21.665.441
|% 18,12
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|DERIM
|9,20
|25.085.609
|% 16,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.037.765
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.822.642.610
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|513.327.676
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|
|KRDMD
|2,99
|574.614.097
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,84
|325.955.478
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,64
|282.413.570
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.337.751
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|503.356.628
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6619
|7,7003
|% 0,36
|
|Frank
|6,0599
|6,0964
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5655
|1,5734
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
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