***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGebze'de bulunan Fabrika işyerimize ilişkin Toplu İş Sözleşmesi'nin, 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle başlatılan yetki prosedürü sonucunda, Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinin Bakanlıkça Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası'na ("TEKGIDA-İŞ") verilmesi üzerine, Taraflar, 16.01.2020 tarihinde Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Merkezinde bir araya gelmiş bulunmaktadırlar. Tek Gıda İş -Sendikası ,Toplu İş Sözleşmesi teklifini İşveren tarafa ver-dikten sonra TEKGIDA-İŞ Sendikası teklifinin görüşülmesi ve İşveren tarafının karşı teklif verilebilmesi amacıyla, müteakip toplantının 07.02.2020 günü saat 11:00'da yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813386BIST