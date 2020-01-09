***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Genel Kurul Bildirimi
09.01.2020 15:19
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Genel Kurul Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin genel kurulunun icrası için, İstanbul 16'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih ve 2019/900 sayılı kararı ile kayyum olarak atanan Hasan Alevli tarafından gönderilen genel kurul çağrısı ve eki, ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810530
BIST
15:53116.860
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 3.984,43
|Açılış
|: 115.236
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|: 112.876
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15:535,8763
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15:536,5333
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297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,10
|80.101.337
|% 19,44
|
|RYGYO
|4,79
|81.525.338
|% 17,69
|
|ODAS
|2,51
|717.966.195
|% 16,74
|
|CELHA
|7,40
|18.796.663
|% 16,72
|
|SRVGY
|11,36
|4.605.804
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|ATAGY
|4,64
|8.294.051
|% -3,33
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,10
|1.768.970.766
|% 4,44
|
|ODAS
|2,51
|717.966.195
|% 16,74
|
|GARAN
|11,84
|526.758.047
|% 6,67
|
|PETKM
|3,83
|526.456.984
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,45
|508.394.257
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|508.394.257
|% 4,32
|
|ODAS
|2,51
|717.966.195
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|403.330.942
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|298.676.225
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|423.889.585
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% -1,14
|
|Frank
|6,0158
|6,0520
|% -0,67
|
|Riyal
|1,5617
|1,5696
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,69
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|-61,48
|
|Yarım
|935
|959
|-29,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,23
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