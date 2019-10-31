***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 14:38
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili Av. Bircesu Mert Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795818
BIST
15:5798.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,33
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:575,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:576,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:57277,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 2,85
|Açılış
|: 277,01
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,95
|4.667.254
|% 12,32
|
|DITAS
|9,05
|12.320.385
|% 12,14
|
|KNFRT
|7,63
|14.704.904
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.552.582
|% -5,77
|
|GUSGR
|1,75
|17.969.574
|% -5,41
|
|ADEL
|11,39
|1.740.414
|% -5,24
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|FENER
|15,86
|223.262.186
|% 3,93
|
|GARAN
|9,26
|199.252.041
|% 0,33
|
|AKBNK
|6,98
|192.259.397
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|188.452.101
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.464.166
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,18
|89.685.266
|% -0,46
|
|IHLAS
|0,57
|22.004.494
|% -1,72
|
|THYAO
|11,65
|445.481.582
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|12,49
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,95
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,69
|
|Yarım
|883
|906
|5,65
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,89
|59,89
|-0,35
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