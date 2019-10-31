***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 31.10.2019İlgili Şirketler KERVNAçıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak bugün saat 14:38'de yayınladığımız bildirimde sehven "Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili Av. Bircesu Mert Kaya" ifadesi yer almıştır. Doğrusu, aşağıdaki şekilde olacaktır.Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili Av. Ahmet Cevdet Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795820BIST