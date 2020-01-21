***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 09:32
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili Av. Bircesu Mert Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813669
BIST
10:57122.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -560,43
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:575,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:576,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:57297,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 297,14
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.147.364
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,46
|114.191.234
|% 12,11
|
|GARFA
|6,52
|22.262.037
|% 10,88
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,82
|476.456.621
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|PETKM
|4,09
|146.704.411
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|ODAS
|1,82
|86.352.724
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,00
|88.869.686
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1021
|6,1388
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,48
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
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