***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler KERVNAçıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan Vekili Av. Bircesu Mert Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789186BIST