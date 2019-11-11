***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 20:53
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 25.259 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-238.979 -238.979 -238.979
Dönem Karı (Zararı)
-248.732.966 -248.732.966 -15.530.279 -264.263.245
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 -23 167.224
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -213.720 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -89.028.233 113.967.414 -66.116.039 47.851.375
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Transferler
-111.474.572 111.474.572
Dönem Karı (Zararı)
-3.637.566 -3.637.566 -3.637.566
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -3.637.566 192.413.671 -64.272.181 128.141.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.913.662 9.002.262
Dönem Karı (Zararı)
-3.637.566 -264.263.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.637.566 -264.263.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.500.990 290.896.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.320.699 4.773.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
311.763 1.199.613
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.763 1.199.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-76.836 1.427.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-76.836 1.427.123
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.382.944 83.303.105
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.382.944 83.303.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
223.271.274
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
562.420 -23.868.025
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
790.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.777.086 -17.631.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.670.633 -34.463.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.670.633 -34.463.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.352.177 -26.481.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.352.177 -26.481.672
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.361.565 5.584.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.077.648 14.143.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.077.648 14.143.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.002.275 2.971.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.472.634 20.613.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.472.634 20.613.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.913.662 9.002.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.979.211 -2.678.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.124.232
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.124.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.979.211 -1.130.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.979.211 -1.130.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.672.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.208.273 -5.657.868
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29.208.273 -5.657.868
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
29.208.273 -5.657.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.400 665.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.400 665.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.630.609 4.919.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.946.009 5.584.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.946.009 5.630.609
Finansal Yatırımlar
143 143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143 143
Ticari Alacaklar
51.631.301 14.960.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
51.631.301 14.960.668
Diğer Alacaklar
4 322.093.096 316.771.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 203.513.043 203.509.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 118.580.053 113.261.907
Stoklar
30.237.002 26.995.833
Peşin Ödenmiş Giderler
25.329.680 25.700.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.329.680 25.700.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
137.829 137.829
Diğer Dönen Varlıklar
364.772 950.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
364.772 950.920
ARA TOPLAM
435.739.832 391.147.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
435.739.832 391.147.496
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
40.057.535 40.057.535
Diğer Finansal Yatırımlar
40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
1.232.701 1.311.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.232.701 1.311.309
Diğer Alacaklar
873.122 842.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
873.122 842.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
80.031.000 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
5 615.366.237 608.707.725
Binalar
5 596.665.233 595.280.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
5 5.666.260 4.086.854
Taşıtlar
5 681.301 724.716
Mobilya ve Demirbaşlar
5 11.950.283 8.580.079
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 403.160 35.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.921 35.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.921 35.041
Peşin Ödenmiş Giderler
1.810.945 1.733.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.810.945 1.733.683
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 39.526.886 40.013.075
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
779.012.347 772.732.313
TOPLAM VARLIKLAR
1.214.752.179 1.163.879.809
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 819.398.039 773.979.990
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 6.185.236
Ticari Borçlar
47.356.836 21.279.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.356.836 21.279.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.463.929 3.461.654
Diğer Borçlar
4 54.603.081 84.048.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.749.411 18.570.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 52.853.670 65.478.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.437.386 44.278.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.437.386 44.278.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 132.652 132.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.236.156 8.312.992
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.236.156 8.312.992
ARA TOPLAM
990.628.079 941.679.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
990.628.079 941.679.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 26.112.989 17.754.585
Diğer Borçlar
8.962.014 12.147.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.553.574 2.241.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.553.574 2.241.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 58.354.033 58.277.802
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.982.610 90.421.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.086.610.689 1.032.100.753
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.413.671 196.051.237
Ödenmiş Sermaye
588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
450.553.852 -760.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
450.553.852 -760.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-760.318 -760.318
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
451.314.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 451.314.170
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 451.314.170
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
451.314.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-460.226.178 -348.751.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.637.566 -111.474.572
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.272.181 -64.272.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.141.490 131.779.056
TOPLAM KAYNAKLAR
1.214.752.179 1.163.879.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 130.469.608 104.169.100 73.373.911 66.111.546
Satışların Maliyeti
8 -70.848.171 -55.681.230 -33.474.976 -28.203.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.621.437 48.487.870 39.898.935 37.908.174
BRÜT KAR (ZARAR)
59.621.437 48.487.870 39.898.935 37.908.174
Genel Yönetim Giderleri
-28.925.791 -18.332.693 -13.024.754 -9.065.621
Pazarlama Giderleri
-6.571.376 -6.414.631 -3.614.716 -3.541.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.599.717 13.769.812 6.141.838 7.743.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.719.382 -10.299.114 -8.105.004 -7.308.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.004.605 27.211.244 21.296.299 25.736.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.251.488 6.628.366 388.612 2.571.506
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-179.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.256.093 33.660.378 21.684.911 28.307.584
Finansman Gelirleri
9 14.652.761 5.040.539
Finansman Giderleri
9 -40.984.000 -292.374.871 14.054.646 -198.731.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.075.146 -258.714.493 40.780.096 -170.423.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 -562.420 18.922.725 -71.926 12.741.652
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -562.420 18.922.725 -71.926 12.741.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.637.566 -239.791.768 40.708.170 -157.682.314
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.471.477 -13.711.410
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.637.566 -264.263.245 40.708.170 -171.393.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -15.530.279 0 -11.688.991
Ana Ortaklık Payları
-3.637.566 -248.732.966 40.708.170 -159.704.733
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -238.979 0 -82.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -298.724 -103.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 59.745 0 20.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 59.745 20.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -238.979 0 -82.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.637.566 -264.502.224 40.708.170 -171.476.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -15.530.256 -11.688.991
Ana Ortaklık Payları
-3.637.566 -248.971.968 40.708.170 -159.787.561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798327
BIST