***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 25.259 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375Transferler-43.678.947 43.678.947Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-238.979 -238.979 -238.979Dönem Karı (Zararı)-248.732.966 -248.732.966 -15.530.279 -264.263.245Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)167.247 167.247 -23 167.224Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -213.720 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -89.028.233 113.967.414 -66.116.039 47.851.375Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Transferler-111.474.572 111.474.572Dönem Karı (Zararı)-3.637.566 -3.637.566 -3.637.566Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -3.637.566 192.413.671 -64.272.181 128.141.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.913.662 9.002.262Dönem Karı (Zararı)-3.637.566 -264.263.245Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.637.566 -264.263.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.500.990 290.896.648Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.320.699 4.773.113Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler311.763 1.199.613Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler311.763 1.199.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-76.836 1.427.123Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-76.836 1.427.123Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.382.944 83.303.105Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.382.944 83.303.105Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler223.271.274Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler562.420 -23.868.025Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler790.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-37.777.086 -17.631.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.670.633 -34.463.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.670.633 -34.463.029Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.352.177 -26.481.672İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.352.177 -26.481.672Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.361.565 5.584.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.077.648 14.143.429İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.077.648 14.143.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.002.275 2.971.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.472.634 20.613.950İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-22.472.634 20.613.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.913.662 9.002.262YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.979.211 -2.678.906Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.124.232Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.124.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.979.211 -1.130.201Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.979.211 -1.130.201Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.672.937FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.208.273 -5.657.868Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları29.208.273 -5.657.868Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları29.208.273 -5.657.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.400 665.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.400 665.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.630.609 4.919.064DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.946.009 5.584.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.946.009 5.630.609Finansal Yatırımlar143 143Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar143 143Ticari Alacaklar51.631.301 14.960.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar51.631.301 14.960.668Diğer Alacaklar4 322.093.096 316.771.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 203.513.043 203.509.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4 118.580.053 113.261.907Stoklar30.237.002 26.995.833Peşin Ödenmiş Giderler25.329.680 25.700.398İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.329.680 25.700.398Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar137.829 137.829Diğer Dönen Varlıklar364.772 950.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar364.772 950.920ARA TOPLAM435.739.832 391.147.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR435.739.832 391.147.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar40.057.535 40.057.535Diğer Finansal Yatırımlar40.057.535 40.057.535Ticari Alacaklar1.232.701 1.311.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.232.701 1.311.309Diğer Alacaklar873.122 842.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar873.122 842.945Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller80.031.000 80.031.000Maddi Duran Varlıklar5 615.366.237 608.707.725Binalar5 596.665.233 595.280.788Tesis, Makine ve Cihazlar5 5.666.260 4.086.854Taşıtlar5 681.301 724.716Mobilya ve Demirbaşlar5 11.950.283 8.580.079Diğer Maddi Duran Varlıklar5 403.160 35.288Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.921 35.041Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.921 35.041Peşin Ödenmiş Giderler1.810.945 1.733.683İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.810.945 1.733.683Ertelenmiş Vergi Varlığı10 39.526.886 40.013.075TOPLAM DURAN VARLIKLAR779.012.347 772.732.313TOPLAM VARLIKLAR1.214.752.179 1.163.879.809KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 819.398.039 773.979.990Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 6.185.236Ticari Borçlar47.356.836 21.279.188İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar47.356.836 21.279.188Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.463.929 3.461.654Diğer Borçlar4 54.603.081 84.048.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.749.411 18.570.378İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4 52.853.670 65.478.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.437.386 44.278.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.437.386 44.278.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 132.652 132.652Kısa Vadeli Karşılıklar8.236.156 8.312.992Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.236.156 8.312.992ARA TOPLAM990.628.079 941.679.184TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER990.628.079 941.679.184UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3 26.112.989 17.754.585Diğer Borçlar8.962.014 12.147.371Uzun Vadeli Karşılıklar2.553.574 2.241.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.553.574 2.241.811Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 58.354.033 58.277.802TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.982.610 90.421.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.086.610.689 1.032.100.753ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.413.671 196.051.237Ödenmiş Sermaye588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-43.873.237 -43.873.237Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)450.553.852 -760.318Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)450.553.852 -760.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-760.318 -760.318Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)451.314.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 451.314.170Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 451.314.170Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)451.314.170Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.105.657 4.105.657Yasal Yedekler4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler82.454.514 82.454.514Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-460.226.178 -348.751.606Net Dönem Karı veya Zararı-3.637.566 -111.474.572Kontrol Gücü Olmayan Paylar-64.272.181 -64.272.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.141.490 131.779.056TOPLAM KAYNAKLAR1.214.752.179 1.163.879.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 130.469.608 104.169.100 73.373.911 66.111.546Satışların Maliyeti8 -70.848.171 -55.681.230 -33.474.976 -28.203.372TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.621.437 48.487.870 39.898.935 37.908.174BRÜT KAR (ZARAR)59.621.437 48.487.870 39.898.935 37.908.174Genel Yönetim Giderleri-28.925.791 -18.332.693 -13.024.754 -9.065.621Pazarlama Giderleri-6.571.376 -6.414.631 -3.614.716 -3.541.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.599.717 13.769.812 6.141.838 7.743.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.719.382 -10.299.114 -8.105.004 -7.308.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.004.605 27.211.244 21.296.299 25.736.078Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.251.488 6.628.366 388.612 2.571.506Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-179.232FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.256.093 33.660.378 21.684.911 28.307.584Finansman Gelirleri9 14.652.761 5.040.539Finansman Giderleri9 -40.984.000 -292.374.871 14.054.646 -198.731.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.075.146 -258.714.493 40.780.096 -170.423.966Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -562.420 18.922.725 -71.926 12.741.652Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -562.420 18.922.725 -71.926 12.741.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.637.566 -239.791.768 40.708.170 -157.682.314DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.471.477 -13.711.410DÖNEM KARI (ZARARI)-3.637.566 -264.263.245 40.708.170 -171.393.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -15.530.279 0 -11.688.991Ana Ortaklık Payları-3.637.566 -248.732.966 40.708.170 -159.704.733Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -238.979 0 -82.828Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -298.724 -103.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 59.745 0 20.707Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 59.745 20.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -238.979 0 -82.828TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.637.566 -264.502.224 40.708.170 -171.476.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -15.530.256 -11.688.991Ana Ortaklık Payları-3.637.566 -248.971.968 40.708.170 -159.787.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798327BIST