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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

31.10.2019 17:15
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019 Tarih Saat: 14:38:25 ve 14:50:48
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın Şirketimiz'in diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 ve 27.09.2019 tarihli kararları gereğince Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'a 0,30 TL zorunlu pay alım fiyatı yanında Şirket pay fiyatının belirlenmesi amacıyla Pay Alım Tebliği'nin 15'nci maddesinin 4'ncü fıkrası kapsamında değerleme raporu hazırlatma yükümlülüğü getirilmiştir.
Ancak ne Ertan Sayılgan ile Selim Sayılgan tarafından, ne de bu kişilerin değerleme hizmeti aldıkları ve bildirdikleri herhangi bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Şirketimiz yönetiminden değerleme raporuna esas herhangi bir bilgi veya belge talep edilmemiştir. Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili Av. Ahmet Cevdet Kaya tarafından 31.10.2019 tarihli ve " değerleme raporu hazırlanması adına gerekli bilgi ve belgelerin Şirket yönetimi tarafından tarafımızla paylaşılmaması sebebiyle değerleme raporunun hazırlanma sürecinin tıkandığı " şeklindeki KAP Açıklaması fiili ve gerçek durumu yansıtmamaktadır. Şirketimiz yönetiminin değerleme raporu hazırlanması adına gerekli bilgi ve belgeyi temin etmemiş olması ve bu sebeple değerleme sürecinin tıkanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili tarafından yapılan KAP Açıklaması gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı ve aldatıcı niteliktedir.
 
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795872


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3696 7,4065 % -0,05  
Frank 5,7725 5,8073 % 0,06  
Riyal 1,5187 1,5263 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.514 1.514 0,92  
Altın Gr. 278 278 0,17  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
B. Petrol 61,56 61,56 1,94  
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