***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019 Tarih Saat: 14:38:25 ve 14:50:48Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErtan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın Şirketimiz'in diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 ve 27.09.2019 tarihli kararları gereğince Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'a 0,30 TL zorunlu pay alım fiyatı yanında Şirket pay fiyatının belirlenmesi amacıyla Pay Alım Tebliği'nin 15'nci maddesinin 4'ncü fıkrası kapsamında değerleme raporu hazırlatma yükümlülüğü getirilmiştir.Ancak ne Ertan Sayılgan ile Selim Sayılgan tarafından, ne de bu kişilerin değerleme hizmeti aldıkları ve bildirdikleri herhangi bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından Şirketimiz yönetiminden değerleme raporuna esas herhangi bir bilgi veya belge talep edilmemiştir. Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili Av. Ahmet Cevdet Kaya tarafından 31.10.2019 tarihli ve " değerleme raporu hazırlanması adına gerekli bilgi ve belgelerin Şirket yönetimi tarafından tarafımızla paylaşılmaması sebebiyle değerleme raporunun hazırlanma sürecinin tıkandığı " şeklindeki KAP Açıklaması fiili ve gerçek durumu yansıtmamaktadır. Şirketimiz yönetiminin değerleme raporu hazırlanması adına gerekli bilgi ve belgeyi temin etmemiş olması ve bu sebeple değerleme sürecinin tıkanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan vekili tarafından yapılan KAP Açıklaması gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı ve aldatıcı niteliktedir.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795872BIST