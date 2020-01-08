***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği9 KATLI KAGİR OTEL VE KOMPLEKSİİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKEMERAĞZI KÖYÜ AKSU/ANTALYA 18.395 M2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.11.2019İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 5,34Kira Bedeli ve KoşullarıYILLIK 1.694.915.- Eur + KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 47,32Karşı TarafGALERİ KRİSTAL TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA ve TİCARET A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTİCARİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/11/2019Kira Süresi15 YILÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYOKTURDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14/11/2019 2019/KRS/02Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıFOCUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.694.915,25 EURO + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 11.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere alınmış olan yönetim kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli'nin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl süreyle senelik 1.694.915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar vermişti.Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında Kervansaray Kundu Oteli'nin net bilanço değeri 64.812.337 TL'dir. Aynı tarih itibariyle şirketimizin toplam bilanço aktifleri 1.213.752.179 TL olarak gerçekleşmiş olup, Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam aktifler içindeki payı %5,34 olmuştur.İşleme ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması 172.741.958 TL olmuştur. Kervansaray Kundu Oteli'nin kiralanmasından elde edilecek olan toplam 25.423.729 EUR kira bedelinin indirgenmiş nakit akışı 12.891.660 EUR olarak hesaplanmıştır. Kontrat imza tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru 6,3412 TL/EUR olup, söz konusu işlemden elde edilecek indirgenmiş nakit akışı 81.748.596 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakamın ağırlıklı ortalama şirket değerine oranı %47,32 olmuştur.Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında 2019 yılının ilk üç çeyreği itibariyle Kervansaray Kundu Oteli'nden elde edilen gelir 38.490.848 TL olmuştur. Aynı dönemde Şirketimizin toplam gelirleri 130.469.608 TL olarak gerçekleşmiştir olup Kervansaray Kundu Oteli'nin toplam gelirler içerisindeki payı %29,50 olarak hesaplanmıştır.25.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla değerlendirme neticesinde söz konusu kiralama işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen önemlilik kriterlerini taşımadığından, ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809034BIST