***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 20:05
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019 tarih saat 13:05:17
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan Vekili Av. Bircesu Mert Kaya tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna gönderilen ve MKK tarafından 30.09.2019 tarih saat 13:05:17'de KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olan Pay Alım Teklif Bilgi Formu,Uygulanacak İşlem ve Prosedür başlığı, I.Maddesinde yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesabı altında açılan 6001 numaralı hesap Altınyağ Kombineleri A.Ş.'ye ait olup hatalıdır. Payların aşağıda bilgileri verilen Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN'ın ortak hesabına virman yapılması gerekmektedir Aracı Kurum Kodu : IAZ Hesap No : 8 0 0 5 Adı Soyad : Ertan SAYILGAN / Selim SAYILGAN Zorunlu Pay Alım Teklif Formu güncellenmiş hali ekte Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789496
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