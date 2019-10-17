***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2019 20:42
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamu Aydınlatma Platformunda da daha önce duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile Şirketimiz arasında borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak imzalanan anlaşma ve bu anlaşma kapsamında borçların ödenmesi bakımından 31.03.2020 tarihine kadar Şirketimizce yerine getirilmesi gereken taahhütlerin tamamı bugün itibariyle yerine getirilmiştir. Söz konusu anlaşma kapsamında Şirketimizce 31.03.2020 tarihine kadar taahhüt ettiğimiz bedelin de üzerinde ödeme Denizbank A.Ş' ye yapılmıştır.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793853
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0500
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,9312
En Düşük
5,8148
18:056,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0208
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,6051
En Düşük
6,4759
18:05280,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,72
|Açılış
|: 280,20
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
285,08
En Düşük
279,50