***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamu Aydınlatma Platformunda da daha önce duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile Şirketimiz arasında borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak imzalanan anlaşma ve bu anlaşma kapsamında borçların ödenmesi bakımından 31.03.2020 tarihine kadar Şirketimizce yerine getirilmesi gereken taahhütlerin tamamı bugün itibariyle yerine getirilmiştir. Söz konusu anlaşma kapsamında Şirketimizce 31.03.2020 tarihine kadar taahhüt ettiğimiz bedelin de üzerinde ödeme Denizbank A.Ş' ye yapılmıştır.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793853BIST