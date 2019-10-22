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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.10.2019 18:00
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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04.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.' nin Landesbank Baden Wurttemberg'e olan kredi sözleşmesinden kaynaklı borç yapılandırma protokolüne uymaması üzerine garantör olduğu iddiasıyla Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirketimiz) – Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic. A.Ş. hakkında Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017 / 98 Esas sayılı dosyası ile açılmış olan dava halen derdesttir. Mahkemece verilen 01.10.2019 tarihli ara kararla 15.02.2019 tarihinde dosyanın tevdi edildiği bilirkişi heyeti üyelerinden finans uzmanı bilirkişinin aradan geçen süreye rağmen raporu mahkemeye sunmamış olması nedeniyle görevine son verilerek, yerine yeni finans uzmanı bilirkişi atanmasına, heyette bulunan diğer bilirkişilerin görevlerinin devamına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794261


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