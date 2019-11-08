***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı ortaklıklarından Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.' nin Landesbank Baden Wurttemberg'e olan kredi sözleşmesinden kaynaklı borç yapılandırma protokolüne uymaması üzerine garantör olduğu iddiasıyla Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirketimiz) – Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic. A.Ş. hakkında Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017 / 98 Esas sayılı dosyası ile açılmış olan dava halen derdesttir.Mahkemenin 31.10.2019 tarihli duruşmasında bilirkişi raporu halen Mahkemeye sunulmamış olduğundan raporun beklenilmesine bu nedenle duruşmanın 16/01/2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797511BIST