***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 13:41
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.' nin Landesbank Baden Wurttemberg'e olan kredi sözleşmesinden kaynaklı borç yapılandırma protokolüne uymaması üzerine garantör olduğu iddiasıyla Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirketimiz) – Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. ve Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic. A.Ş. hakkında Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017 / 98 Esas sayılı dosyası ile açılmış olan dava halen derdesttir.
Mahkemenin 31.10.2019 tarihli duruşmasında bilirkişi raporu halen Mahkemeye sunulmamış olduğundan raporun beklenilmesine bu nedenle duruşmanın 16/01/2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797511
BIST
16:32103.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -101,39
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:325,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:326,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:32270,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,10
|Açılış
|: 270,29
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|246.086.846
|% 16,84
|
|IHGZT
|2,99
|8.609.733
|% 15,00
|
|RYGYO
|1,99
|5.038.590
|% 11,80
|
|MRGYO
|0,89
|16.771.264
|% 11,25
|
|BURVA
|5,34
|5.112.287
|% 10,79
|
|KLNMA
|54,55
|77.976.923
|% -14,96
|
|VERUS
|15,38
|34.378.758
|% -13,50
|
|BRSAN
|8,74
|12.935.497
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.097.124
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.520.966
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.544.780.988
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|468.963.086
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,80
|441.010.940
|% 7,62
|
|HALKB
|5,74
|404.214.325
|% 4,17
|
|PETKM
|3,72
|403.725.555
|% 1,36
|
|THYAO
|12,81
|1.544.780.988
|% 1,18
|
|PETKM
|3,72
|403.725.555
|% 1,36
|
|ICBCT
|4,80
|441.010.940
|% 7,62
|
|KRDMD
|2,29
|186.988.810
|% -1,72
|
|SMART
|3,33
|246.086.846
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3563
|7,3932
|% 0,18
|
|Frank
|5,7593
|5,7940
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5310
|1,5387
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,68
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,65
|
|Yarım
|863
|886
|-12,40
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,85
|
Seans Raporu
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16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 41 kaybederek (% -0.05 ) 128, 055
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