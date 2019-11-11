***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2019 20:57
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2013 yılından itibaren kredi ya da fon kullanamayan şirketimizin, işletme giderleri, ve borç yapılandırmalarının dışında gerekli renovasyonu yapma olanağı ekonomik olarak mümkün olamamış, bu nedenle de otellerimiz emsalleriyle rekabet edemez hale gelmiş ve tabii sonucu olarak da fiyat indirimleri ile ciddi miktarda kar mahrumiyetine sebebiyet vermiştir. Otellerin şirket bütçesine yük olmadan yenilenmesi ve mevcut ekonomik konjonktürde değişken koşullardan etkilenmemesi adına, yaz sezonu sonunda kapatılmış ve hali hazırda kapalı bulunan, Şirketimiz bünyesindeki Kervansaray Kundu Oteli Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 15 yıl süreli olarak, otelin renovasyon, tamirat ve tadilat işlerinin kiracı tarafından yapılması şartıyla ve ayrıca yıllık 2.000.000 EUR bedelle 2005 yılından beri turizm sektöründe faaliyet gösteren, bünyesinde Crystal Hotels, Nirvana Mediterranean Exellence ve Amara World Hotels markaları altında, Antalya Belek, Antalya Kemer, Antalya Side ve Bodrum'da olmak üzere toplam 19 tesis barındıran Türkiye'nin en büyük otel zinciri konumundaki Kilit Hospitality Group bünyesine dahil Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.' ye kiralanmıştır. Bu şekilde, mevcut koşularda mülkiyet için teklif edilen rakamlar kira bedeli olarak alınmış, yenilemeler ile değer artışı sağlanmış ve otel mülkiyeti korunarak grup içerisinde tutulmuş olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798331
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
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5,7745
En Düşük
5,7711
18:056,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3745
En Düşük
6,3686
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-3,04
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:54GOZDE
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