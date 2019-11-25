***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2019 21:11
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 27973 Ada 39 ve 40 Parsel üzerinde kayıtlı Antalya Lara'da bulunan Lara Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan 110.000 m2 alan üzerinde kurulu 1.154 yatak kapasitesine sahip 5 yıldızlı Kervansaray Lara Otel'i, Antalya 6.İcra Dairesi tarafından 06/12/2019 tarihinde düzenlenmek üzere 495.050.056,15 TL muhammen bedel ile açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800386
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:05268,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 268,60
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3815
|7,4185
|% 0,94
|
|Frank
|5,7328
|5,7674
|% 0,47
|
|Riyal
|1,5255
|1,5332
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-7,15
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,29
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
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17:58XU100
Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
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17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
-
17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem