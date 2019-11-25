***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 27973 Ada 39 ve 40 Parsel üzerinde kayıtlı Antalya Lara'da bulunan Lara Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan 110.000 m2 alan üzerinde kurulu 1.154 yatak kapasitesine sahip 5 yıldızlı Kervansaray Lara Otel'i, Antalya 6.İcra Dairesi tarafından 06/12/2019 tarihinde düzenlenmek üzere 495.050.056,15 TL muhammen bedel ile açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800386BIST