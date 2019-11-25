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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2019 21:13
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin %7,46 pay oranına sahip Bahar Döşem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından Genel Kurula Çağrı İzni – Kayyum atanması hakkındaki İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/482 E.Sayılı dosyası ile görülen dava sonucu
Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin 2017-2018 yılı olağan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 13.maddesine uygun olarak "2017, 2018 Yıllarına ilişkin  Finasal tabloların okunması ve mizakeresi, Yönetim Kurulunun 2017 ve 2018 yıllarına ait yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi, 2017, 2018 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi, 2017 ve 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin ayrı ayrı ibraları ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücret tespiti, Faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılası" şeklindeki gündem ile toplanmasına yönelik çağrıya izin verilmesine, genel kurulun icrası için YMM Hasan Alevli'nin kayyum olarak atanmasına,   yine halka açık anonim şirketlerin genel kurul çağrısı ve icrası işlemleri için tüm mevzuatın gerekli kıldığı izin ve sair işlemleri yapması hususlarında yetki verilmesine karar verilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
 
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800387


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