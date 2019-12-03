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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2019 19:35
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz ile, (15 Temmuz 2013 Tarihinde Birleşme öncesi Bursa Otelcilik Tur. Ve Teks. San ve Tic. A.Ş., SİS Sayılgan İplik Teks. Tur. İnş. San ve Tic. A.Ş. ve garantör Sayılgan Holding A.Ş.) kreditör Aareal Bank AG arasında, 6 Temmuz 2006 tarihinde 70.000.000 Euro tutarında vadeli kredi sözleşmesi, 7 Temmuz 2006 tarihinde ise Kervansaray Lara ve Bursa Termal otelleri üzerinden 1. Dereceden ve 1. sıradan İpotek sözleşmesi akdedilmiş, geri ödeme vade tarihi olan 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle 54.200.147,58 Euro olan borcun, ana para tutarının yalnızca 300.000 Euro'luk kısmı ödenebilmiştir. Şirketimiz aleyhine en büyük kreditör ve alacaklı sıfatıyla Aarealbank AG tarafından takibe aktarılmış alacak miktarı, 26.11.2019 tarihi itibariyle 544.783.266,28 TL'ye (85.898.153,05 Euro) ulaşmış ve grubumuz bünyesindeki Kervansaray Lara oteli cebri icra ile satışa çıkarılarak gün alınmıştır. 02.12.2019 tarihinde Antalya 16. Noterliğinin 26.11.2019 tarih, 30964 yevmiye numaralı "Alacak Devir ve Risk Devir Sözleşmesi" ile, 85.898.153,05 Euro tutarındaki en büyük riskimizin Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.'ye devir ve temlik edildiği ihbaren tarafımızca tebellüğ edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801618


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Yarım 869 891 8,26  
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