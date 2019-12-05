***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunun ve yatırımcılarımızın malumu olduğu üzere, şirketimiz bazı nedenlerden dolayı ve şirket dışı olumsuz etkenler nedeniyle darboğaza girmiş ve ulusal ve küresel krizlerin de eklenmesiyle yılarca devam etmiştir. Son dönemde asal sorunlar bir bir çözüme kavuşturulmaya ve haklı olarak aydınlık günler için gün sayılmaya başlanmıştır. Yaşanan olumsuz süreçte aynı zamanda krizden beslenen bir zümre doğurmuş ve bu zümrenin yarattığı dezenformasyon nedeniyle bu açıklamanın yapılması elzem hale gelmiştir.Gelinen nokta itibariyle hakikate mugayir söylentiler yayarak menfaat beklentisi içine girip ulu orta dile getiren, kaostan nasiplenen, bunu yaşam tarzına ve bir mesleğe dönüştüren, bununla kalmayıp insanlarda infial yaratacak kadar dedikodu yapan, yayan ve iyi niyetli yatırımcılar üzerinde algı yaratmaya çalışan, tarafların hepsinden belli menfaatler koparma çabası ile hareket edip bundan beslenen malum şahısların yarattığı bilgi kirliliğini temizlemek ve bu şahısların musluklarını kesmek adına bilinmedilir ki şirketin girdiği darboğazdan sonra bireysel gayretler ve olağanüstü çaba ile elde edilen kazanımlar ve geri alınan malların yanında iptal edilen otelin tahsislerinin ihyası neticesinde elde edilen kazanımların tamamı imkân bulunmasına rağmen asla şirket dışına çıkartılmamış çıkartılması ihtimali dahi düşünülmemiştir tamamı yine şirket içerisine aktarılmış ve şirketin değeri ve mal varlığı güçlendirilmiştir.Gerek yatırımcıların gerekse hissedarların menfaatine olan tek şey, şirketin yaşaması ve karlı hale gelmesidir bunun dışındaki her kazanım gerçekte menfaat elde etmesi gerekenlerden başkalarına gidecektir. Şirketin iflası veya feshi halinde hissedarlar dahil tüm yatırımcıların yatırımlarının ziyan olacağına kuşku yoktur. Bu nedenle yalan yanlış haberlere ve bu işi meslek haline getirenlerin kasıtlı söylemlerine itibar edilmemesi yatırımcılar dahil herkesin menfaatine olacaktır.En zor zamanların sonuna gelinmişken ve parlak günler beklenirken şirketin feshine yönelik açılan ve esasen hissedar olmayıp şahsi menfaat temini için bir tehdit aracı olarak kullanılan fesih davasının gerçek tarafları olan hissedarlarımız ile uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802141BIST