***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2019 10:43
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 27973 Ada 39 ve 40 Parselde kayıtlı Kervansaray Lara Oteli'nin, Antalya 6.İcra Dairesi tarafından 06/12/2019 tarihinde yapılmak üzere ilan edilen icra satış ihalesi, İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/1805 E. ve 2019/893 K. sayılı 05.12.2019 tarihli istinaf ve temyiz yolu kapalı olmak üzere verilen "kesin" kararıyla durdurulmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802233
BIST
12:21108.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,59
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:215,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7647
En Düşük
5,7410
12:216,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4040
En Düşük
6,3837
12:21272,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 272,97
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,06
|12.799.577
|% 12,09
|
|FMIZP
|32,68
|12.243.605
|% 10,70
|
|OYLUM
|5,85
|20.162.027
|% 10,17
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.263.009
|% -19,98
|
|FONET
|6,84
|40.617.255
|% -14,50
|
|KFEIN
|11,87
|69.097.100
|% -13,23
|
|LOGO
|54,30
|10.350.095
|% -8,74
|
|LINK
|20,02
|4.470.163
|% -7,74
|
|THYAO
|13,69
|377.816.841
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|322.336.338
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,97
|294.395.252
|% 3,48
|
|GARAN
|10,43
|212.985.722
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,26
|211.806.099
|% 1,97
|
|ISFIN
|2,97
|294.395.252
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,48
|105.747.865
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|61.503.359
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,21
|114.050.778
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.529.811
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5346
|7,5724
|% -0,12
|
|Frank
|5,8089
|5,8439
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5316
|1,5393
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,04
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|