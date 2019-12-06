***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırımcıları ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ile iş ve işlemlerin yürütülmesi için şirketin sorunlarına ve yapısına vakıf olan Avukat Resul Özmen ile yeniden anlaşmaya varılmıştır.Sayın Pay Sahiplerine, duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802357BIST