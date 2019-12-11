***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuzun önemli otellerinden Uludağ oteli, yenilenmiş hali ve geçen seneye oranla % 20 daha fazla doluluk oranıyla 20.12.2019 tarihinde sezonu açacaktır.Pay sahiplerine duyurulur .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803107BIST