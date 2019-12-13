***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019, 11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.11.2019 tarihli KAP açıklamasında, Gelecek Varlık Yönetim Şirketine 5.000.000 EUR ödeme yapıldığı duyurulmuş, 11.12.2019 tarihinde ise Güven Varlık A.Ş.'nin şirketimizden olan alacaklarının tamamının Tevfik Orhan Özsaraçoğlu'na devir ve temlik edildiği ve bu hususun tarafımıza Beşiktaş 6. Noterliğinin 09.12.2019 tarih 39464 yevmiye numarası ile ihbar edildiği KAP açıklaması ile duyurulmuştur.Söz konusu KAP açıklamamızda bahsi geçen Güven Varlık Yönetim A.Ş, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketle kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle birleşmesi sonucu, Güven Varlık Yönetim A.Ş. ticaret sicilinden terkin edilmiş olup Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. adıyla faaliyetine devam etmektedir. Dolayısıyla Güven Varlık ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. farklı kurumlar olmayıp Güven Varlık Yönetimi A.Ş devir yoluyla birleşme neticesinde Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. adıyla faaliyet göstermektedir.Ayrıca, Şirketimizin, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ye olan ve önceki yönetimden gelen borcuna istinaden şirketimizce 5.000.000 EUR ödeme yapılmış olup ödeme sonrasında, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. tarafından bakiye alacağı Tevfik Orhan Özsaraçoğlu' na devir ve temlik edilmiştir.Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803448BIST