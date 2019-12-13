***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2019 18:06
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 11.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamaları ile Kervansaray Lara ve Kervansaray Kundu otellerimizin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye kiralandığı duyurulmuştur.
Söz konusu kira sözleşmelerinde otellerin mevcut personelinin iş akitlerinin Şirketimiz tarafından sona erdirileceği ve kiracının kendi personelini istihdam etmesi kararlaştırılmış olup bu kapsamda toplam 684 personelin iş akdi feshedilerek tüm hakları ödenmiştir. Söz konusu işlem 25.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır. Sezon sonu olduğu için iş akdi feshedilen diğer personeller ile birlikte Şirketimizin son kamuya açıklanan finansal rapordaki personel sayısı %80 azalarak 898'den 183'e düşmüştür.
Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803449
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0228
|Açılış
|: 5,8140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,07
|Açılış
|: 275,68
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7336
|7,7724
|% 1,63
|
|Frank
|5,8857
|5,9212
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5463
|1,5540
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|5,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,32
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|0,97
|