***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









[]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 11.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamaları ile Kervansaray Lara ve Kervansaray Kundu otellerimizin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye kiralandığı duyurulmuştur.Söz konusu kira sözleşmelerinde otellerin mevcut personelinin iş akitlerinin Şirketimiz tarafından sona erdirileceği ve kiracının kendi personelini istihdam etmesi kararlaştırılmış olup bu kapsamda toplam 684 personelin iş akdi feshedilerek tüm hakları ödenmiştir. Söz konusu işlem 25.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır. Sezon sonu olduğu için iş akdi feshedilen diğer personeller ile birlikte Şirketimizin son kamuya açıklanan finansal rapordaki personel sayısı %80 azalarak 898'den 183'e düşmüştür.Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803449BIST