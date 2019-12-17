***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTTK 531. Madde hükmü uyarınca aranan, hisselerin %5'ni temsil eden (1/20) Pay sahipleri tarafından hissedar oldukları şirketimizin feshi talepli olarak İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/807E. Sayılı dosyasıyla 04/09/2018 tarihinde bir dava ikame edilmiştir. Mahkemesince şirkete kayyum atanmasına ilişkin taleplerin murafaalı olarak değerlendirilmesi için 23/12/2019 tarihine gün verilmiştir. Söz konusu dava kötü niyetli şahıslarca şahsi menfaat temini dahil bir takım yersiz taleplere ulaşmak için bir silah olarak kullanılmaya çalışılmış, gerçeğe aykırı bir sürü söylenti yayılmış ve bilgi kirliliğine sebebiyet verilmiştir. Kasıtlı ve kötü niyetli olarak yapılan bu eylemlerin önüne geçilmek için fesih davasına taraf davacıların katılımıyla 12/12/2019 tarihinde bir toplantı tertip edilmiş, söylentilere sebebiyet veren soruların tamamı cevaplanmıştır. Şirketten mal kaçırmanın aksine eski yönetim zamanında kaybedilen mal varlıklarının yine şirket bünyesine sokulduğu, şirket bünyesine sokulan bu malların içerisinde evvelden şirketin bünyesinde olmayan malların da olduğu samimiyetle ifade edilmiş, katılımcılardan ortağı oldukları şirketin aleyhine hareket etmelerinin herkesin zararına olduğu hususu açıklıkla dile getirilmiştir. Hem son dönemdeki olumlu gelişmeleri aktarmak hem de bir nevi iyi niyet testi gayesiyle yapılan toplantıdan sonra davacı yatırımcılardan bir kısmı olumlu gelişmeleri kavrayarak iyi niyet göstermiş ancak bir kısmı şirket aleyhine ve başkaları namına hareket ederek menfi eylemlerine devam ettikleri görülmüş ve bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Bilindiği üzere 6762 sayılı TTK'nın 531. Maddesinde aranan ve( %5 )olması gereken pay sahipliği zorunluluğunun pay sahipleri arasında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 59. Maddesi uyarınca mecburi dava arkadaşlığı oluşturduğu herkesçe malumdur. Pay sahiplerinin %5'i ile açılması zorunlu olan dava da başlangıçta aranan %5'in dava sonuna kadar, İstinaf ve Yargıtay süreçleri dahil olmak üzere hüküm kesinleşinceye kadar korunması hukuki bir zorunluluktur. Davanın açıldığı 04/09/2018 tarihinden itibaren davacı pay sahiplerinin hisselerinin tedavülde olduğu, alım satıma konu edildiği, bunu yanında İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/827E. Sayılı davası ile şirketin çoğunluk hisselerinin devrine ilişkin hüküm tesis edilmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulunca 29.08.2019 tarih, 2019/43 sayılı bültenle 6362 sayılı Kanunun 26/6. maddesi uyarınca pay alım teklifi yükümlülüğüne (zorunlu çağrı) karar verildiği ve ilgilisinin çağrıyı gerçekleştirdiği bu dönemde bir çok paydaşın çağrıya icabet ettiği ve bunların arasında fesih davasının davacılarının da bulunduğu, tüm bunların üstüne fesih davasında davacı olan bazı pay sahiplerinin davadan feragat ettiği de görülmüş olmakla fesih davasında aranan ve dava şartı olan nisabın korunamadığı bu nedenle de davanın usulden reddi gerektiği esasına girilemeyeceği ortadadır. Dava safahatında dava açılırken %5 pay sahipliği dava şartının oluşup oluşmadığı konusu Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) gelen cevap eksik olduğundan, mahkemece değerlendirilememişken, akabinde hisse devirleri, zorunlu çağrıya icabet ve davadan feragatlar söz konusuyken mahkemeyi zan altında bırakacak şekilde 23/12/2019 tarihinde kati suretle şirkete kayyum atanacağı şeklinde söylenti yaymanın doğru olmadığı ve bunu yapan şahısların iyi niyetli olmadıkları haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı pay sahiplerimize duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803942BIST